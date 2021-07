Vaccino: Calabria, somministrate circa 16mila dosi in un giorno

Nelle ultime 24 ore sono state circa 16mila le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate in Calabria. Il dato emerge dall’ultimo report del governo, nel quale la Calabria è sempre in ultima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate. Nell’ultima rilevazione, aggiornata a questa mattina, la Calabria si attesta all’84,7% mentre la media nazionale è 89,9%. Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 1.631.118 vaccini (ieri erano 1.615.407) su 1.925.171 consegnati.