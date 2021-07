Via Fares, un forte getto di acqua fuoriesce dal manto stradale. Danno riparato

Aggiornamento ore 11:00. Il settore gestione del territorio del Comune è intervenuto per riparare il danno alla condotta idrica.

Un forte getto di acqua, alto alcuni metri, fuoriesce da questa mattina dal manto stradale in via Fares. Si presume la rottura di un tubo della condotta idrica sotto l’asfalto. Non si conoscono ancora le cause del danno. Si attende l’intervento dei tecnici.