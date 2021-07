Dichiarazioni del sindaco di Taverna su operatori idraulico-forestali, le specificazioni di Calabria Verde

Riceviamo e pubblichiamo a seguire la nota stampa a firma dell’azienda Calabria Verde

“In merito alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Taverna, Sebastiano Tarantino, relative ai presunti ritardi con cui “Calabria Verde” starebbe ottemperando alle attività di salvaguardia boschiva nel comune della Presila, l’Azienda della Regione Calabria che si occupa della forestazione e della difesa del suolo, guidata dal commissario straordinario Giuseppe Oliva, specifica quanto segue.

Nel periodo tra settembre e dicembre 2020, “Calabria Verde” è intervenuta nel Comune di Taverna in seguito a progetti finanziati con fondi Pac procedendo alla pulizia di impluvi e i canali di scolo, garantendo il deflusso delle acque a valle in sicurezza.

Gli interventi sono stati interrotti in seguito al lockdown, a causa delle misure anti covid e del conseguente numero ridotto di personale in servizio, per essere poi ripresi ad aprile 2021 per portare a conclusione le attività previste dai progetti Pac, con particolare riguardo alla pulizia dei fiumi e dei corsi d’acqua per garantire lo scorrimento in sicurezza nei comuni limitrofi.

Da luglio, l’Azienda ha dato priorità alla pulizia di fasce parafuoco di competenza regionale anche per quanto riguarda questa zona.

Secondo la scheda redatta dall’Azienda in seguito al sopralluogo effettuato dopo la richiesta del Comune di Taverna, emerge la necessità di procedere al decespugliamento di strade rurali, attività che non rientra nella competenza dell’Azienda “Calabria Verde”, mentre molte delle zone indicate dall’Ente guidato dal sindaco Tarantino facevano riferimento alla riqualificazione di spazi urbani, come ad esempio ville comunali.

Ricordiamo che gli operai idraulico-forestali – remunerati da “Calabria Verde” – devono essere utilizzati prevalentemente nell’attività di dissesto idrogeologico, dell’antincendio boschivo e nella gestione del demanio forestale regionale.

L’Azienda è pronta a dare il proprio contributo al Comune di Taverna nella salvaguardia del patrimonio boschivo ricadente nel demanio comunale con la stipula di una apposita convenzione, come fa con tutti i Comuni che ne intendano fare richiesta, tenendo conto, comunque, della disponibilità di un numero di operai idraulico forestali ulteriormente ridotto dall’attuale impiego nelle attività dell’antincendio in tutta la regione.

Per le esigenze di riqualificazione degli spazi urbani e verde pubblico, i Comuni non dovrebbero avere alcuna difficoltà ad impiegare i percettori di reddito di cittadinanza, visto l’obbligo di dare seguito a progetti utili alla collettività. “Calabria Verde” in tal caso potrebbe valutare un eventuale supporto ai comuni interessati”.