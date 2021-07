Incendi in provincia e disagi al traffico in particolare sulla Ss 106

Ancora incendi nelle ultime ore nel territorio catanzarese alimentati da forte raffiche di vento. Roghi sono segnalati in più parti in particolare sulla vecchia Ss 106 e non mancano i disagi per il traffico. Secondo quanto si è appreso in zona Fiasco Baldaya non lontano da Squillace Lido gli automobilisti in transito sono stati invitati a tornare indietro.