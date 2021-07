Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro aderisce all’Unione Crint Italiane

Altra importante iniziativa del COA di Catanzaro: è stata appena istituita la Commissione Rapporti Internazionali che aderisce all’Unione CRINT italiane.

Della Commissione fanno parte: l’avv. prof. Elena Morano Cinque, che ne sarà la coordinatrice oltre che referente dello Sportello Fondi EU; l’avv. Iole Le Pera esperta di anticorruzione; l’avv. Giuseppe Mercurio, l’avv. Antonio Menniti.

La neoistituita Commissione catanzarese ha immediatamente aderito all’Unione delle Commissioni Rapporti Internazionali Italiane che è nata l’11 febbraio 2021 su impulso della CRINT Milanese e riunisce i Rappresentanti delle Commissioni Rapporti Internazionali degli Ordini degli Avvocati italiani con l’intento di valorizzare l’Avvocatura Italiana nel panorama internazionale, nonché di facilitare momenti di confronto interno, scambiare informazioni e favorire le opportunità di interazione tra Ordini anche Esteri e Associazioni Internazionali di Avvocati.

L’Unione CRINT italiane, al momento, oltre che dall’Ordine degli Avvocati di Catanzaro è composta seguenti Ordini: Milano, Roma, Napoli, Bergamo, Brescia, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Monza, Padova, Palermo, Torino, Trento, Unione Triveneta, Venezia, Verona e Vicenza, Velletri, Lucca, Como, Perugia, Pistoia.

Numerosi altri Ordini si stanno organizzando per aderire costituendo una Commissione Rapporti Internazionali o delegando un Consigliere o nominando un iscritto con esperienza internazionale e con conoscenze di lingue estere quale responsabile per i Rapporti Internazionali dell’Ordine o attribuendo ad altra Commissione del proprio Ordine anche la delega per il profilo internazionale.

In pochi mesi l’Unione CRINT Italiane ha promosso numerosi progetti di grande respiro e strategici per gli Ordini italiani ed ha creato lo Sportello Bandi Europei che è una struttura snella nella quale i rappresentanti di ciascun Ordine collaborano per arrivare a gestire un bando EU in cordata o anche autonomamente.

In tal senso, la Commissione Rapporti Internazionali rappresenta per il COA di Catanzaro una ideale prosecuzione e completamento del lavoro della già istituita Commissione Fondi Europei voluta dal Presidente Avv. Antonello Talerico, che proprio recentemente ha ottenuto il finanziamento di tre progetti da parte di Cassa Forense.

A breve, l’Unione CRINT italiane si riunirà in tavola rotonda ed anche il COA di Catanzaro avrà modo di partecipare e di confrontarsi con i colleghi di tutta Italia.

L’auspicio è che l’Unione CRINT italiane possa fungere da collegamento reciproco per l’aggiornamento delle rispettive attività formative e dei progetti di portata nazionale e internazionale ed è proprio con detto spirito che il COA di Catanzaro parteciperà nell’intento di dare un apporto positivo per aiutare gli avvocati iscritti a conquistare il campo in cui dovranno necessariamente operare in futuro.