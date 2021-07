La società esclusa non aveva il codice Ateco, nuova sentenza del Tar sulla vicenda pontili

Decide ancora una volta la giustizia amministrativa sulla questione pontili del Porto di Catanzaro. Questa volta la controversia era tra gli esclusi dalla gara, gli ammessi e il Comune di Catanzaro.

La Società Impianti Portuali e Servizi Morace S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro aveva proposto ricorso contro il Comune di Catanzaro rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Molica, Anna Maria Paladino e nei confronti di Navylos S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Pitaro,

La ricorrente era peraltro stata inizialmente ammessa alla procedura e, con determinazione n. 3064 del 2.12.2020 (di aggiudicazione “provvisoria”), aveva

assunto notizia di essersi posizionata al secondo posto con punti 79,06, preceduta dalla controinteressata con punti 82,99. Il provvedimento di esclusione è motivato in quanto “dai controlli effettuati “sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti” è emerso che la Società IPSM S.r.L., alla data di scadenza della presentazione dell’Offerta (01.10.2020), fosse priva del requisito di capacità tecnica richiesto espressamente nel Disciplinare all’art. 5 punto 3 ed evidenziato dalla puntuale indicazione “la ditta dovrà essere iscritta alla CCIAA per codice Ateco attività 52.22.09 per la gestione dei posti di ormeggio”, nonché indicato anche nell’All. A), da ritenersi quale parte integrante

del Disciplinare”, laddove “dalla mera lettura della visura camerale della C.C.I.A.A. di Padova, rilasciata in data 01.10.2020, si evince che l’unico codice Ateco presente è il cod. n. 3011 “cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (…) Di palese evidenza è poi quanto accertato attraverso il successivo documento della CCIAA di Padova del 09.12.2020 denominato “documento di verifica di autocertificazione” in cui emerge come la ditta IPSM S.r.L. abbia acquisito il codice Ateco 52.22.09, previsto nel Bando, solo il 30.10.2020 (data

successiva al termine di presentazione della domanda)”, nonostante la ricorrente avesse dichiarato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, in violazione degli art. 11 e 5 del Disciplinare che comminano l’esclusione dalla gara per dichiarazioni mendaci e false.

Secondo la tesi della società ricorrente il provevdimento di esclusione non era giusto in quanto emesso in violazione, per errata applicazione, dell’art. 5 del Disciplinare di gara, violazione dei principi generali in materia di requisiti e di partecipazione, violazione dell’art. 80 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di poter per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Sviamento di potere, in quanto il requisito in parola non è un requisito di partecipazione alla procedura, bensì di esecuzione e dunque poteva essere acquisito anche in corso di gara e comunque

prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto da parte del concorrente, come è avvenuto nel caso di specie, in cui il requisito è stato acquisito in data 30.10.2020 e dunque anche prima dell’aggiudicazione dell’appalto. Quanto poi alla falsità della dichiarazione resa, essa comunque non può essere considerata tale in quanto essa è frutto di interpretazione di norme e dunque non può essere predicata la verità o falsità, la quale comunque, a tutto voler concedere, non avrebbe potuto condurre all’automatica esclusione, ma avrebbe comportato l’onere motivazionale della p.a.

in merito all’effettiva incidenza sulla affidabilità del concorrente.

Le tesi della società ricorrente, certamente argomentate, non sono apparse al Collegio convincente. Come già evidenziato in sede cautelare, l’art. 5 del Disciplinare, che contiene tale

indicazione, è rubricato “Soggetti ammessi a partecipare” e il successivo capoverso indica espressamente i casi in cui i requisiti possano essere regolarizzati successivamente alla partecipazione alla procedura, riferendosi a servizi aggiuntivi che eventualmente dovessero essere inseriti nell’offerta presentata, dovendosene inferire, a contrario, che l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con codice ATECO 52.22.09 fosse un requisito da possedere al momento della presentazione della domanda.

Parte ricorrente, in memoria, ha contestato la ricostruzione offerta in sede cautelare, rilevando come l’interpretazione letterale debba sempre essere considerata prevalente e come comunque debba ritenersi ambigua la previsione e quindi consentita la partecipazione per il principio del favor partecipationis.

I principi affermati dalla ricorrente sono senz’altro condivisibili, ma ritiene il Collegio non pienamente aderenti al caso di specie.

Quanto alla prevalenza dell’interpretazione letterale, il contenuto dell’ordinanza cautelare, forse equivocabile, non intende affermare che l’interpretazione letterale

della clausola conduca senz’altro a sostenere la tesi di parte ricorrente e che siano solo gli altri criteri di interpretazione a condurre in senso opposto.

I giudici hanno ritenuto infatti infatti che l’interpretazione del requisito in esame come requisito di esecuzione si fondi sulla valorizzazione esclusiva di due locuzioni, i.e. “aggiudicataria” e “dovrà”, che conducono alla tesi di parte ricorrente solo se considerati in termini atomistici, separati dunque dal complesso della clausola in

discorso. In questi termini dunque si era affermato in sede cautelare e, soprattutto, si afferma in questa sede di merito, che i soli dati letterali citati non appaiono sufficienti a

sostenere neppure sotto il profilo dell’interpretazione letterale la tesi di parte ricorrente, in quanto comunque essa si fonda sul complessivo significato della clausola in base a tutte le parole che la compongono, non potendosi isolare alcuni termini utilizzati e ritenerli di per sé soli decisivi a fini di una certa interpretazione.

A fronte dei soli due termini citati, che deporrebbero per la tesi di parte ricorrente, in senso contrario rilevano tutti gli altri elementi utili a interpretare la

clausola, tanto letterali, quale il riferimento ai “soggetti ammessi a partecipare”, quanto sistematici, essendo in tal senso rilevante come il Disciplinare, laddove si sia voluto riferire a requisiti da poter possedere anche in un momento successivo alla partecipazione, lo abbia espressamente fatto, indicando infatti che “nel caso di proposta di servizi aggiuntivi nell’offerta presentata la ditta dovrà, prima dell’attivazione degli stessi, regolarizzare la propria posizione per le ulteriori attività complementari (ad es.: rimessaggio di imbarcazioni; invernaggio e svernaggio dei motori; gestione dei box e/o parcheggi per carrelli e auto varie su moli e banchine; assistenza alle imbarcazioni in arrivo e in partenza)”.

Ora, a prescindere dalla rilevanza in generale del Codice ATECO nelle procedure ad evidenza pubblica, il Disciplinare di gara ha ritenuto, nella discrezionalità che

sotto questo profilo è propria dell’amministrazione concedente, di richiedere alle imprese partecipanti alla selezione, proprio al fine di “filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico” (ord. caut. n. 105/2021), di essere in possesso del codice ATECO 52.22.09, dunque di un elemento formale di certezza in merito all’idoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto di gara, che è appunto riferito a “gestione di porti e banchine”.

Nondimeno, sotto questo profilo, vale evidenziare che l’art. 5 del disciplinare si apre con la dicitura “Possono presentare richiesta di partecipazione alla gara chi

sia in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione”, elencando poi ai punti da 1) a 4), gli specifici elementi di

riferimento, i.e. assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016, assenza di debiti irrisolti nei confronti del Comune, capacità tecnica e capacità economica, i quali ultimi due vengono ulteriormente specificati, come già esposto sin qui per la capacità tecnica.

E, volgendo infine lo sguardo al complesso del disciplinare, si evidenzia come, salvo eccezioni quale quella menzionata sui servizi aggiuntivi, gli “obblighi dell’aggiudicatario” sono individuati al successivo art. 13, che fornisce ulteriore conferma della diversa natura dei requisiti indicati dall’art. 5.

In sintesi dunque, la tesi di parte ricorrente non appare al Collegio sostenibile neppure sotto il profilo dell’interpretazione c.d. letterale, essendo fondata non già sull’inequivocabile senso delle parole che compongono la clausola, ma, unicamente, sulla valorizzazione dei due lemmi “aggiudicataria” e “dovrà”, rispetto ai quali però depongono in senso contrario le altre locuzioni sopra evidenziate e il contenuto delle previsioni dello stesso art. 5 nonché delle altre clausole del Disciplinare.

Se così è allora, neppure vi è spazio per affermare l’ambiguità della clausola e il conseguente principio del favor partecipationis, poiché una clausola non può essere

definita ambigua solo attraverso l’individuazione di due espressioni che, atomisticamente considerate, potrebbero condurre a un certo esito interpretativo; perché una clausola sia effettivamente ambigua è evidentemente necessario che diversi indici depongano per una data interpretazione, pur in presenza di altri che portino a una interpretazione di segno opposto.

Nel caso di specie non pare rilevarsi tale circostanza, poiché, come visto, non appare possibile giungere all’esito interpretativo proposto da parte ricorrente

neppure attraverso l’utilizzo del criterio di interpretazione letterale, che non è sufficientemente suffragato dalle due sole locuzioni più volte richiamate.

In conclusione, ritiene il Collegio di non poter accogliere il motivo di ricorso in esame, dovendosi ritenere il requisito dell’iscrizione camerale con codice ATECO

52.22.09 per gestione di porti come requisito di partecipazione alla procedura e non di esecuzione, alla luce del contenuto dell’art. 5 del Disciplinare. Di tal che, è legittimo il provvedimento di esclusione della ricorrente, pacificamente non in possesso di detto requisito al momento della partecipazione alla procedura.