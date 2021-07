Monopattini, tre nascosti ed uno gettato in mare. Al vaglio le immagini delle telecamere

Sono state in tutto 139 le corse nel primo week end di sharing con monopattini. Gli iscritti all’applicazione per questo nuovo tipo di mobilità sostenibile nel capoluogo sono stati 330. Buoni numeri nei primi giorni dall’avvio del servizio che è partito, in modo sperimentale, dal quartiere Lido.

Non sono mancati, tuttavia, alcuni danni alla società privata che ha risposto alla manifestazione d’interesse indetta dall’amministrazione comunale: tre monopattini sono stati nascosti e poi recuperati tramite Gps, un altro è stato gettato in mare.

Tramite le immagini di alcune telecamere, il Comune sta procedendo all’identificazione degli autori dei gesti che verranno denunciati alle autorità competenti dalla ditta privata che ha in carico il servizio e che risponde direttamente dei danni arrecati ai monopattini. Si raccomanda agli utenti di rispettare le modalità di utilizzo e le più corrette e sicure condotte di comportamento nei confronti di cose e persone