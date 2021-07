Nomina Franco Lacava, Amendola perde anche al Consiglio di Stato ed è condannato ancora al pagamento delle spese

“Considerato, sotto il profilo assorbente del periculum in mora, che l’istanza cautelare non appare corredata dalla allegazione di un pregiudizio grave ed irreparabile all’esercizio del munus publicum il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – sez. V, respinge l’istanza cautelare, condanna l’appellante alla refusione delle spese di fase, che liquida in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge, a favore del Comune di Catanzaro, € 500,00, oltre accessori, a favore dell’Associazione ‘I Quartieri’ ed € 500,00, oltre accessori, a favore di Francesco Lacava”.

E’ scritto così nell’ordinanza 4468 del Consiglio di Stato che chiude così la vicenda che aveva visto contrapposto Andrea Amendola consigliere comunale, al Comune stesso per la nomina di Franco Lacava alla carica di presidente del collegio dei revisori contabili. Andrea Amendola era difeso dall’avvocato Adolfo Procopi, il Comune di Catanzaro, da Saverio Molica, Lacava, rappresentato da Crescenzio Santuori, “I Quartieri da Giuseppe Pitaro.