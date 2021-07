Sacal, Filt Cgil Calabria: “La società pagherà i dipendenti, ma non basta. Occorre una programmazione”

“Una scarna comunicazione alle OO.SS. da parte della Sacal comunica che sono arrivate nella disponibilità aziendale le prime risorse dell’aumento di capitale, pertanto oggi stesso si provvederà a saldare gli emolumenti dovuti ai lavoratori di Sacal SpA e Sacal GH”. E’ quanto rende noto la segreteria regionale Filt-Cgil in un comunicato stampa. “Bene, è una buona notizia – si legge nella nota – che dimostra che quando i lavoratori uniti fanno fronte comune, i risultati si ottengono e le difficoltà frapposte da parte aziendale riescono ad essere superate. Adesso la Sacal programmi il pagamento del mese di luglio e pianifichi le ferie, istituto contrattuale nazionale, per il personale che ne faccia richiesta, perché i diritti delle persone che lavorano sono irrinunciabili e non sono nella disponibilità della volontà aziendale. Si affronti anche la questione dello stipendio dei lavoratori adibiti alle pulizie dei tre scali”.

“Rimangono ancora molte difficoltà – conclude la nota – nel confronto appena avviato con la Sacal: il passaggio dei part time a full time, altri stagionali che possono essere chiamati, la presentazione del Piano industriale del sistema aeroportuale calabrese e l’individuazione dei fattori ulteriori di sviluppo per il rafforzamento dell’aeroporto internazionale di Lamezia, il recupero del progetto della nuova aerostazione di Lamezia ed altre importanti questioni che saranno approfondite nella conferenza stampa che Filt e Cgil hanno indetto per il prossimo 15 luglio. La battaglia per il rafforzamento dello scalo di Lamezia, per quello di Crotone e Reggio, è solo all’inizio e necessita di un largo coinvolgimento sociale e popolare”.