Atletica leggera, Abramo si congratula con Luca Ursano

“Un grandissimo piazzamento che può essere un trampolino per futuri, nuovi successi”. È con queste parole che il sindaco Sergio Abramo, al telefono, si è congratulato con il mezzofondista 22enne catanzarese Luca Ursano.

“Il suo sesto posto nei 10mila metri agli Europei under 23 di atletica leggera è stata una performance di livello assoluto che ci ha reso orgogliosi”, ha aggiunto Abramo. “Posso solo immaginare i sacrifici e le rinunce cui si è dovuto sottoporre, ma il risultato raggiunto, con un miglioramento di ben 20 secondi sul proprio primato personale, è la testimonianza che il duro lavoro paga sempre. Mi auguro che vestire la maglia azzurra e rappresentare il proprio Paese in una prestigiosa competizione internazionale sia solo uno dei primi passi per Ursano, il nostro “top player”.