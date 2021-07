I vigili del Fuoco del comando di Catanzaro – distaccamento di Lamezia Terme e distaccamento volontari di Martirano Lombardo – sono impegnati già da mezzogiorno, in località Mortilla e S. Caterina a Gizzeria, per l’incendio di arbusti e macchia mediterranea. L’incendio molto vasto ed alimentato dal vento si è esteso verso alcune abitazioni poste nella zona collinare interna. L’intervento dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere i fronti di fuoco evitando il peggio. Attualmente le fiamme in prossimità della SS18 con disagi per la viabilità dovuto al fumo intenso.

Sul posto a coordinare le operazioni di spegnimento delle squadre di terra e dell’elicottero regionale giunto in supporto, un direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco della sede centrale. Non si registrano danni a persone.