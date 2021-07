L’amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo ha consegnato i lavori di adeguamento strutturale antisismico della scuola primaria Mattia Preti di via Molise.

“Può adesso partire a tutti gli effetti l’importante intervento per un edificio scolastico che è un punto di riferimento di tutto il popoloso quartiere di Santa Maria”, ha sottolineato il primo cittadino evidenziando come l’avvio dell’appalto sia stato posticipato alla fine dell’anno scolastico (l’aggiudicazione era di settembre 2020) a causa delle difficoltà nel reperire spazi adeguati alternativi adeguati alle norme anti-Covid e, di conseguenza, evitare disagi agli alunni e alle loro famiglie . “Le opere di adeguamento strutturale antisismico fanno parte della più ampia azione, in atto da anni, di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico del capoluogo”, ha aggiunto Abramo.

Foto 2 di 2



Gli interventi di consolidamento previsti – costo complessivo di 567mila euro e durata di 285 giorni – garantiranno l’adeguamento sismico del fabbricato e, pertanto, la sicurezza del plesso scolastico. Sono state previste, inoltre, opere di adeguamento funzionale dei principali impianti dell’edificio anche in rapporto alle mutate esigenze tecnologiche e normative oltre a una serie di lavorazioni complementari quali nuovi serramenti, tinteggiature, pavimenti e finiture varie.

“Stiamo per dare una risposta concreta alle esigenze di un quartiere popoloso come Santa Maria”, ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici Franco Longo: “La scuola di via Molise è da sempre un plesso centrale nel mondo scolastico di Catanzaro e con questi interventi lo renderemo più moderno e sicuro”. L’appalto è stato predisposto dal settore Grandi opere diretto da Giovanni Laganà.