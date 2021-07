Confesercenti Catanzaro, il presidente Chirillo conclude il suo mandato

“A conclusione del mio mandato, posso dire di avere assolto il compito assegnatomi con il massimo impegno per esprimere la vision e la mission associativa in tutti gli ambiti”.

Francesco Chirillo saluta il proprio direttivo al termine del suo incarico da presidente di Confesercenti Catanzaro. “Ci ho sempre provato, con grandissimo entusiasmo e con l’intendimento di fare qualcosa di utile e importante per le piccole e medie imprese della mia terra – sottolinea Chirillo nella sua nota. – Ed è stato un grande piacere e un immenso onore, per me, lavorare come presidente di Confesercenti e servire in questa veste”.

“Un ruolo – prosegue – che ho voluto interpretare seguendo il principio di una rigorosa condivisione delle scelte e delle decisioni, a garanzia del bene comune. Il mio incarico cessa, da oggi, ma sono sicuro che Confesercenti Catanzaro continuerà nella sua opera incessante, grazie al nuovo presidente Vitaliano Mongiardo, che saluto caramente e al quale lascio una realtà viva e ricca di potenzialità umane e competenze professionali”.