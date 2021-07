Il Comune: ‘Da stasera a domattina interruzione dell’acqua in zona San Leonardo’

Dalle ore 20 di questa sera, mercoledì 14 luglio, e fino alle 6 di domani mattina, giovedì 15 luglio, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile nelle zone servite dal serbatoio Madonna dei Cieli.

Lo ha reso noto l’ufficio Acquedotti specificando che i disagi sono causati dalla necessità di riempire il serbatoio e che le aree interessate sono quelle dei giardini di San Leonardo, via Lidonnici, via Nasi, la parte superiore di via Crispi, via Vittorio Veneto, via De Gasperi, via Cantafio, via Alberti e strade limitrofe.