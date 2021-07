Porto di Catanzaro, Il Comune vuole annullare tutto

Nonostante le aggiudicazioni definitive e i giudizi amministrativi già definiti, il Comune di Catanzaro torna sui suoi passi e intende procedere all’annullamento delle aggiudicazioni.

Per il lotto n.1 (aggiudicato dalla società Bay What) da notizie assunte, pare che il Dirigente del Settore Patrimonio abbia trasmesso una nota contenente l’avvio del procedimento in autotutela dell’annullamento dell’aggiudicazione.

Per il lotto n.2 (aggiudicato dalla società Navylos) l’Amministrazione Comunale, visto il reiterato e grave inadempimento della Navylos in ordine alla rimozione dei pontili, intende revocarne l’aggiudicazione.

A questo punto la domanda che ci si pone è: i giudizi in sede amministrativa che hanno impegnato per mesi Avvocati sia liberi professionisti che del Comune, a che cosa sono serviti? Chi ne pagherà le spese e/o i danni?

La risposta l’ attendiamo dal dirigente del Comune di Catanzaro e dall’Amministrazione, i quali dovranno inoltre farsi carico della grave situazione in cui versa il porto della città capoluogo di regione.