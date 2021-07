Reati di falso e ricettazione, assolto per non aver commesso il fatto

Il Tribunale di Crotone ha assolto con formula piena B.N. residente in Squillace Lido, difeso dall’avv. Francesco Ansani, dai reati di falso e ricettazione. L’uomo è stato assolto per non aver commesso il fatto. Ciò a seguito del dibattimento nel corso del quale l’avv. Ansani – controesaminando gli operanti di P.G. e portando testi a discarico – ha avuto modo di dimostrare come la merce sequestrata non era ricollegabile all’imputato ma ad altro soggetto. La Procura aveva chiesto la condanna a sei mesi di reclusione.