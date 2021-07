 Taverna, ancora borgo bandiera arancione 2020/2023

Taverna non è solo paese di Mattia Preti, Taverna è anche e ancora una volta il borgo della bandiera arancione. Lo sarà per il triennio 2020/2023. L’ ambito riconoscimento Touring club premia per la seconda volta la lungimiranza di una comunità che sa curare il bene comune. L’ ufficialità è arrivata oggi in un incontro in modalità telematica cui ha preso parte anche il Ministro al turismo Garavaglia, diversi assessori di Regione, Fulvio Gazzola, presidente associazione paesi bandiera arancione e Franco Iseppi, presidente Touring Club.

Entusiasti i primi commenti in paese. Il primo cittadino Sebastiano Tarantino : ” Sono sei anni che siamo impegnati a tutelare la bellezza in tutte le sue forme. Abbiamo dato continuità al nostro operato e questo risultato premia il nostro impegno”.

Non meno felice la referente alla cultura Clementina Amelio: ” Taverna ancora bandiera arancione, siamo orgogliosi di vedere sventolare questo vessillo. Non siamo stati premiati solo per immenso patrimonio culturale, storico e artistico , ma anche per innovazione tecnologia, per sostenibilità ambientale. Non è stato semplice. Ora sappiamo che abbiamo requisiti per bandiera arancione con meriti da ascrivere anche agli operatori economici, alle associazioni . Dedichiamo bandiera a tutta la comunità “. La bellezza di Taverna varca i confini comunali e regionali: lo merita.