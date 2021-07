Vasto incendio a Lamezia Terme in località Scordovillo

Vasto incendio nel comune di Lamezia Terme in località Scordovillo all’esterno del campo rom ed in prossimità del presidio ospedaliero cittadino.

Interessati dal rogo arbusti, sterpaglie e grosse quantità di rifiuti di vario genere.

Le fiamme altissime ed il fumo nero e denso originatosi dalla combustione visibili a distanza.

Sul posto le squadre del distaccamento di Lamezia Terme, una squadra della sede centrale, i volontari dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Martirano Lombardo e due autobotti per rifornimento idrico (circa 25 unità impegnate).

Inoltre sul posto anche una squadra di Calabria Verde ed un direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco per il coordinamento delle forze in campo.

Disagi in alcuni reparti del presidio ospedaliero a causa del fumo.

Non si registrano al momento danni a persone.