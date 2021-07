Via Conti Ruffo e dintorni, tra erbacce e spazzatura

Ancora segnalazioni di degrado nei quartieri periferici di Catanzaro. In via Conti Ruffo la situazione spazzatura non è cambiata anzi, secondo varie segnalazioni, è peggiorata nell’ultimo mese ancora rifiuti di ogni genere abbandonati sino a creare una vera e propria microdiscarica abusiva. E come se non bastasse in un canalone attiguo altri segni di abbandono: erbacce in abbondanza. Andrebbe ripulito.