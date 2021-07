Arpacal: cinque punti non balneabili tra Catanzaro e Stalettì

Oltre al caso di Marincoli il Servizio tematico Acque del dipartimento provinciale Arpacal di Catanzaro ha comunicato questa mattina al Sindaco del Comune di Catanzaro, e contestualmente alla Regione Calabria ed al Ministero della Salute, ed al Sindaco di Stalettì, gli esiti dei controlli alle acque di balneazione svolti il 13 luglio scorso.

Per Stalettì, – si legge in una nota stampa – nel punto denominato “Lido Pietragrande” è stato rilevato un esito sfavorevole per il parametro microbiologico ” Enterococchi Intestinali”, con valore superiore a quello imposto dalla normativa vigente.

Per Catanzaro, nei cinque punti denominati “Ristorante Porto” , “Case UNRA”, “Capitaneria di porto”, “Palazzo Bianco”, “località Alli” sono stati rilevati esiti Sfavorevoli per il parametro microbiologico “Enterococchi Intestinali”, con valore superiore a quello imposto dalla normativa vigente, con sforamento del parametro “Escherichia coli” anche si punti “Ristorante Porto” e “Palazzo Bianco”

Come prevede la normativa, ora spetta ai Comuni , come d’altronde richiesto dall’Arpacal, comunicare all’Agenzia le misure di gestione intraprese, come l’individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d’intervento, la rimozione delle cause, nonché le relative ordinanze sindacali di divieto alla balneazione per i tratti indicati.

Si precisa che la denominazione dei punti della campagna di balneazione, a volte individuati con nome di località o stabilimenti balneari/alberghieri, non è frutto di una scelta discrezionale Arpacal ma la codificazione dei punti per come stabiliti da Regione e Ministero della Salute.