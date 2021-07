Biblioteche affacciate sul mare a Sellia Marina

Libri e mare. Punta su un connubio foriero di contenuti un interessante progetto del Comune di Sellia marina. L’idea progettuale è denominata “Un mare di storie ” e prevede la creazione di piccole biblioteche affacciate sul mare con il coinvolgimento di dieci stabilimenti balneari.

La finalità è quella di promuovere la lettera anche nei mesi estivi in un paese che conferma la Bandiera blu per il quarto anno consecutivo. “Un mare di storie” è stato ideato dalla Commissione comunale Pari opportunità con la preziosa collaborazione dei cittadini selliesi. I libri sono stati già distribuiti nei lidi che hanno aderito all’iniziativa e possono essere consultati o presi in prestito. Morale: non va in vacanza la cultura nel paese rappresentato dal primo cittadino Francesco Mauro.