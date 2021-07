Confesercenti Catanzaro, Chirillo a fine mandato. Il saluto di Daniele Rossi

A conclusione del suo mandato alla guida di Confesercenti Catanzaro, giungano i miei più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta a Francesco Chirillo». A dirlo è Daniele Rossi, commissario straordinario della Camera di Commercio di Catanzaro, che aggiunge: «Assieme al presidente Chirillo abbiamo operato a contatto pressoché quotidiano per far sì che il sistema delle imprese locali si sentisse ben rappresentato nel contesto regionale e nazionale. Del presidente ho apprezzato la pragmatica operatività e la capacità di tenere sempre a mente un obiettivo di medio-lungo termine, dell’uomo ho apprezzato la schiettezza e soprattutto la passione con cui ha condotto il suo mandato. A Francesco Chirillo, l’ex presidente, l’imprenditore, l’uomo, auguro allora il meglio per i suoi presenti e futuri progetti imprenditoriali, consapevole che il suo apporto alla collettività, in termini di impegno ed entusiasmo non verranno meno ora che ha portato a compimento il suo percorso alla guida di Confesercenti Catanzaro».

Rossi ha poi concluso con gli auguri al neoeletto successore di Chirillo alla guida dell’associazione di categoria: «Approfitto dell’occasione per dare il benvenuto e per fare pubblicamente gli auguri di buon lavoro al neopresidente Vitaliano Mongiardo, la cui esperienza maturata in seno all’associazione sarà certamente un’ottima base su cui operare».