Confesercenti Catanzaro, il neo presidente è Vitaliano Mongiardo

Vitaliano Mongiardo è il nuovo presidente di Confesercenti Catanzaro. Presso la sala “Antonio Borelli” della sede associativa del capoluogo è stata convocata l’assemblea elettiva provinciale che ha proceduto alla nomina, in scadenza di mandato dell’uscente Francesco Chirillo.

Quest’ultimo ha lasciato dopo quattro anni di grande impegno, consegnando a Mongiardo l’eredità di una realtà viva e ricca di grandi potenzialità. Vitaliano Mongiardo, membro della giunta dal 2004, imprenditore nel settore dell’intermediazione immobiliare, già presidente regionale Anama (associazione di categoria agenti immobiliari), ha ringraziato per la fiducia, confermando il suo massimo impegno per far crescere sempre di più l’associazione sulla scia di quanto realizzato negli ultimi anni.

Nei prossimi giorni verrà creata la squadra che avrà il compito di concretizzare il programma indicato dal neo presidente, con nuovi stimoli e maggiore attenzione al concetto di rete, al fine di creare vantaggi per tutti gli associati ma, soprattutto, per continuare ad aumentare la presenza sul territorio. Tutta Confesercenti ha voluto augurare buon lavoro al neo eletto presidente di Catanzaro per il prestigioso incarico.