Cropani, due pulmini con progetto “Bella Piazza”

Non si esaurisce ai soli proclami l’ attività sociale dell’ associazione Ginevra di Cropani. Due pulmini, nove posti ciascuno, sono stati acquistati grazie al progetto Bella Piazza, promosso anche da Fondazione per il sud. Bisognerà partecipare a iniziative distanti chilometri? Nessun problema.

I due veicoli sono già a disposizione dei promotori del progetto, ma non si escludono collaborazioni con agenzie educative operanti sul territorio. Politiche per anziani, per bambini, per giovani atleti e per disabili: Cropani sa come fare e cosa fare.