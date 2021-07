Dopo la procedura di annullamento dell’assegnazione, al Comune si cerca soluzione

La questione dei pontili agita le giornate di parecchi a Palazzo De Nobili. Le riunioni a tema si susseguono da molti giorni ormai, e ogni giorno ha la sua piccola croce da portare. Ieri era stata la volta delle procedure di annullamento in autotutela dell’assegnazione dei due specchi d’acqua destinati, secondo il verbale di gara provvisorio, alla Bay What il primo e alla Navylos il secondo. Una decisone maturata dall’esame congiunto operato dai dirigenti incaricati con l’ausilio dell’ufficio legale. Da una parte Navylos aveva espresso forti dubbi sul possesso dei requisiti partecipativi della concorrente, dall’altra proprio la Navylos si era trovata nella necessità di dimostrare la rispondenza certificata di quanto dichiarato in sede di gara.

Da qui la decisione di autotutela che un effetto sicuro lo avrà: quello di allungare i tempi per la messa in opera dei pontili che già, senza l’ultima iniziativa dell’Ente, erano comunque ancora non utilizzabili, nonostante le ordinanze della giustizia amministrativa, nonostante le diffide del Comune alla Navylos per lo sgombero immediato, dopo l’ingiunzione in tal senso ordinata dal gip. Nessuno però, negli uffici e nelle stanze della politica, vuole sentire parlare di guerra a oltranza con le aziende.

La porta del dialogo è ancora aperta. Nel senso che il Comune è disposto ad accettare controprove da parte di Navylos e Bay What. Qualora fossero in grado di dimostrare in tempi brevi che per quanto le riguarda le documentazioni presentate (Navylos) e i requisiti economici (Bay What) tutto potrebbe rientrare, il Comune potrà recedere dall’azione di autotutela. E procedere quindi, con sollecitudine, all’assegnazione definitiva. Altrimenti si vedrebbe costretto a indire nuova gara e nuova assegnazione. Per molto meno si sono già consumati quintali di carta bollata nell’asse Tar Catanzaro-Consiglio di Stato Roma. Per parzialissimo lenimento dei diportisti e degli operatori economici, rimane ancora in piedi l’idea dell’allestimento di un terzo pontile per il quale, superate le incertezze manifestate dalla Capitaneria di porto, si deve comunque indire una gara ad evidenza pubblica.

Alla quale è interessata la Catanzaroservizi, come già si sapeva dall’estate 2020, quando l’allora amministratore della società in house, Massimo Feroleto, lo aveva prospettato specificamente in una lettera indirizzata a sindaco e assessore Cardamone, nell’ambito delle possibilità di ampliamento dei Servizi pubblici locali economicamente più remunerativi. La proposta fu in effetti recepita, tanto che a settembre il Consiglio comunale approvò all’unanimità un ordine del giorno apposito contenete quell’opzione. Naturalmente, l’aver approvato la mozione non sollevava l’amministrazione dall’obbligo di indire allo scopo gara a evidenza pubblica.