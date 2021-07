Ordine degli architetti: istituito un premio in memoria di Sergio Mirante

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, nella seduta del 15 luglio 2021, tra i diversi punti inseriti all’O.d.g., ha deliberato favorevolmente all’unanimità dei presenti su due iniziative di tipo culturale che rivestono una significativa importanza per la storia dell’ente.

La prima è di carattere commemorativo ed ha per oggetto l’intitolazione della Sala Consiliare della sede dell’Ordine degli Architetti, ubicata in via Paparo 13, al recentemente scomparso architetto “Giuseppe Antonio Zizzi”. Venuto a mancare il 21 giugno 2021, L’arch. Zizzi è stata una figura storica di rilievo tra i professionisti iscritti all’Ordine, nonché costante punto di riferimento per diverse generazioni di architetti. Già Presidente dell’Ordine Professionale di Catanzaro dal 1978 al 1997, è’ stato anche al Coordinamento degli Ordini degli Architetti della Calabria, Puglia, Campania e Basilicata nel 1997, poi Consigliere e Tesoriere del Consiglio Nazionale degli Architetti dal 1997 al 2010 e presidente della Fondazione dell’Ordine degli Architetti della provincia di Catanzaro fino al 2017.

La seconda iniziativa ha anch’essa una valenza commemorativa, ma con rilevanza sociale e consiste nella istituzione di un premio annuale intitolato alla memoria di “Sergio Mirante”. Nuotatore agonista, amante dello sport e particolarmente impegnato nel sociale, nonché architetto iscritto all’Ordine di Catanzaro, prematuramente scomparso nel 2019 all’età di soli 30 anni, l’arch. Sergio Mirante ha saputo conquistare, in pochi anni di iscrizione all’Ordine, la profonda stima e l’affetto di tutti quanti abbiano avuto la fortuna di conoscerlo, con un sorriso ed un’allegria contagiosi uniti alla grande preparazione ed alla profonda passione per l’Architettura che ne hanno caratterizzato il cammino terreno.

Nel celebrarne il ricordo, il premio è rivolto ai colleghi che al Suo pari, ogni anno, si siano distinti per i rilevanti meriti in attività svolte nell’ambito sociale e per iniziative benefiche e solidali.