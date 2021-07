Pontili Porto, l’azienda aggiudicataria del primo lotto: “Sconcerto per dietrofront ufficio Patrimonio”

Con una nota trasmessa dal legale rappresentante della Bay What si apprende che il procedimento avviato in autotutela da parte del Comune di Catanzaro, peraltro contestato nell’odierno incontro tenuto dal rappresentante della Bay What Francesco Speranza e dal suo legale Virgilio Conte presso gli appositi Uffici del Patrimonio – Demanio, è da ritenersi inficiato di nullità assoluta sotto vari profili, in particolare per non aver tenuto nella massima considerazione le pronunce giudiziali in sede amministrativa (tutte in favore della Bay What).

Con la medesima nota viene precisato che nel merito del procedimento avviato in autotutela da parte del Comune, riguardante la capacità tecnica nella gestione di ormeggi da parte della Bay What, già in precedenza valutate positivamente dal Responsabile dell’ufficio Patrimonio all’atto in cui ha emesso il provvedimento definitivo di aggiudicazione. Oggi, l’ Ufficio Patrimonio – Demaniale, con grande sconcerto, torna sui propri passi, omettendo addirittura di prendere in considerazione uno dei principali requisiti in possesso della Società, ovvero quello relativo all’attività di custodia, manutenzione e ormeggio di imbarcazioni di migranti sottoposte a sequestro presso il porto di Catanzaro, attività svolta per conto della Procura della Repubblica per la durata di circa 8 anni.

La vicenda sarà inesorabilmente portata, nei prossimi giorni, all’attenzione del Procuratore della Repubblica di Catanzaro”.