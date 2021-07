Processo reati ambientali discarica Alli, 4 anni e sei mesi ad imprenditore veneziano Gavioli

Il Tribunale di Catanzaro ha condannato a 4 anni e 6 mesi Stefano Gavioli imprenditore veneziano titolare dell’azienda Enertech imputato per reati ambientali nella discarica di Alli di Catanzaro. Una condanna a due anni invece a Graziano Melandri già commissario per l’emergenza ambientale. Prescrizione per diversi imputati. Assoluzione dalle accuse di abuso d’ufficio per Adelchi Ottaviano Rup dell’ufficio del Commissario e Rocco Tavano organo geometra tecnico di supporto al Rup difesi dagli avvocati Crescenzio Santuori e Francesco Iacopino. Notizia in aggiornamento.