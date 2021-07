Rifiuti, 52 multe in 4 giorni per conferimento non corretto

Sono state 52, solo negli ultimi quattro giorni, le sanzioni comminate dalla Polizia locale per conferimento non corretto dei rifiuti nella zona sud e nel centro storico.

Le multe sono state elevate a una serie di condomini e a una ventina di attività commerciali, per due delle quali – alla seconda infrazione nell’arco dell’anno –, i vigili hanno fatto rapporto al settore Attività economiche per l’irrogazione della sanzione accessoria (sospensione dell’autorizzazione amministrativa e contestuale chiusura dell’attività commerciale per tre giorni) così come previsto dall’ordinanza in vigore.

La stretta sui controlli è stata decisa dal sindaco Sergio Abramo in una riunione alla quale hanno partecipato l’assessore all’Ambiente Lea Concolino, il responsabile del nucleo Ambientale di Polizia locale Salvatore Tarantino, il dirigente del settore Ambiente Maurizio Ciappetta, funzionari e tecnici comunali, rappresentanti della Sieco.

Le azioni dei vigili e del personale della Sieco proseguiranno nella zona nord e nelle periferie del capoluogo e continueranno, nelle prossime settimane, in tutte e tre le macroaree in cui è stata suddivisa la città.