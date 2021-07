Botricello, lunedì l’inaugurazione del nuovo parco giochi

Sara’ inclusivo e sara’ dedicato alla memoria dell’ architetto Biagio Pignatelli il nuovo parco giochi di Botricello.

L’opera è stata ultimata e verrà inaugurata lunedì 19 luglio alle ore 18.

” E’ il primo parco inclusivo che viene realizzato nel nostro paese” si precisa in una nota del Comune di Botricello.

Per inaugurazione parco giochi in agenda breve saluto del primo cittadino Michelangelo Ciurleo e benedizione del parroco Rosario Morrone.