Incendi, 45 roghi in tutto il territorio regionale gestiti da sala operativa Calabria Verde

Le sale operative di “Calabria Verde” stanno gestendo, da stamattina, 45 incendi in tutto il territorio regionale di cui solo 7 di bosco, per un numero complessivo di duecento uomini. Impegnati anche personale a terra per la bonifica. Tra gli interventi, risulta essere tra i più impegnativi quello nell’area del comune di Borgia.

Poco prima delle 12, infatti, è stato segnalato un incendio in località Donnantona di Borgia: la sala operativa ha inviato una squadra di “Calabria Verde” e una dei Vigili del Fuoco. Gli operatori giunti sul posto hanno trovato una situazione critica anche in ragione del forte vento e senza perdere tempo hanno richiesto la presenza di un direttore operazione di spegnimento che ha fatto richiesta di un idrovolante.

L’evolversi dell’incendio ha ulteriormente complicato gli scenari di rischio poiché le fiamme hanno lambito le abitazioni. A questo punto è stato richiesto un ulteriore mezzo aereo e dopo circa un’ora di attività l’incendio è stato spento. Sono in corso le attività di bonifica da terra con squadre: per fortuna la sinergia tra gli addetti ai lavori ha vinto e ancora è stato evitato il peggio.

Ufficio Comunicazione Campagna Antincendio 2021