La Federazione Sindacale di Polizia aderisce alla manifestazione in ricordo di Borsellino

Anche quest’anno la Federazione Sindacale di Polizia catanzarese si riunirà in un momento di ricordo e di preghiera per commemorare le vittime della strage di via D’Amelio di Palermo perpetrata da mano mafiosa il 19 luglio 1992.

“Ho l’onore di promuovere anche quest’anno, a nome del Sindacato di Polizia che rappresento, un momento di condivisione e di memoria per quello che è stato uno dei più efferati delitti che ha percorso la storia della nostra Repubblica. Abbiamo il compito, che nasce dal sangue versato da magistrati e colleghi, di raccogliere il testimone della storia e porgerlo soprattutto a chi in quegli anni non era ancora nato. Il nostro imperativo etico è quello di strutturare nelle nuove generazioni il senso eterno del servizio alla Patria e quello fondante di ogni società che si sostanzia nel porre l’argine, con tutta la propria persona, ad ogni forma di sopruso della delinquenza mafiosa e terroristica”. Così Rocco Morelli segretario provinciale della Federazione Sindacale di Polizia di Catanzaro preannuncia l’iniziativa a ricordo delle vittime di via D’Amelio che avrà luogo lunedi’ 19 luglio, alle ore 19, presso la Terrazza Saliceti sul lungomare di Catanzaro e che precederà di qualche ora il convegno previsto per le 21.00 presso il Lido Santa Fè promosso in occasione dei 20 anni dal G8 di Genova.