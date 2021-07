Piccoli alfieri dell’ ambiente crescono

A Cropani si è svolta oggi , sabato 17 luglio, l’iniziativa di Legambiente denominata “RiciclaEstate”. La manifestazione ecologica è stata promossa, a pochi metri dalla battigia, da Legambiente Calabria con la collaborazione del gruppo di Cropani del Circolo Legambiente-Valle Tacina e dell’Associazione Eutenia. L’iniziativa ha previsto il monitoraggio dei rifiuti rinvenuti in 100 metri di spiaggia (Beach Litter) e dei laboratori ambientali per bambini curati dalla direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro.

Molti graditi i gadget regalati ai bambini come pretesto per parlare di rispetto dell’ambiente. L’indagine Beach Litter, svolta per il secondo anno a Cropani, rappresenta una delle più grandi esperienze di citizen science a livello internazionale grazie all’impegno dei volontari e delle volontarie di Legambiente. Il protocollo utilizzato è sviluppato nell’ambito dell’iniziativa Marine Litter Watch dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, cui diverse associazioni comunicano i dati raccolti, con l’obiettivo di creare uno dei più ampi database sui rifiuti spiaggiati costruiti dai volontari a livello europeo.

Ancora una volta Cropani chiedere udienza per parlare di sostenibilità ambientale.