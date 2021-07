Rems di Girifalco, 309 mila euro per le attrezzature elettromedicali

309 mila euro dall’Asp per le attrezzature elettromedicali che serviranno la Rems di Girifalco. Procede a ritmi serrati l’ultimazione della Rems di Girifalco. L’ultimo annuncio positivo lo dà il Comitato Emergenza Sanità sul finanziamento dell’Asp di Catanzaro con la determina dirigenziale n. 3599 del 14 luglio 2021, 309 mila euro per le attrezzature elettromedicali.

“Un elogio e un ringraziamento va alla Commissione prefettizia dell’Asp. Il progetto si sta ultimando, con il recente acquisto dei mobili, con il definitivo allaccio dei servizi elettrici ed igienico sanitari, adesso con l’acquisto delle attrezzature elettromedicali”. Per l’avvio della residenza sanitaria regionale per l’esecuzione delle misure di sicurezza, manca solo un ultimo tassello.

“L’avvio delle procedure concorsuali pubbliche – chiede il Comitato per il reclutamento del personale, specialistico e non, che sarà impiegato alla Rems di Girifalco”.

Conclude la nota del Comitato “chiediamo a tutte le istituzioni preposte, con il vigile controllo della Magistratura e delle forze dell’ordine che questo ultimo passaggio avvenga nella massima trasparenza e legalità, la Rems deve essere come finora è stato un progetto di rilancio virtuoso non solo per la sanità territoriale, ma anche un esempio finalmente di buone pratiche amministrative che rompi definitivamente con gli schemi, non proprio edificanti, anche di un recente passato”.