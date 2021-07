San Vitaliano, le emozioni dei cittadini

A causa delle restrizioni anti covid, non è stato possibile organizzare la tradizionale processione di San Vitaliano. Per consentire ai fedeli di poter celebrare il Santo Patrono, l’arcivescovo monsignor Vincenzo Bertolone ha fatto visita a tutti le parrocchie della città, portando loro l’effige del Santo. Un “viaggio” che molti cittadini hanno apprezzato, in particolare modo i residenti dei quartieri più periferici e quello marinaro. Molti di loro hanno visto per la prima volta il busto reliquiario di San Vitaliano da vicino. Nel centro cittadino, pochi i catanzaresi presenti, ma tanta è sempre l’emozione che suscita nel cuore di chi, invece, non è voluto mancare. Nei racconti dei cittadini tanti ricordi legati a questa festività, emozioni ed anche qualche aneddoto curioso come, per esempio, una coppia di coniugi catanzaresi che si sono conosciuti molti anni fa proprio durante la processione di San Vitaliano e, da allora, non si sono più lasciati.