La processione nuova e diversa di San Vitaliano che si è tenuta ieri ha avuto una risposta partecipe, coinvolta, emozionata della città, che ha aspettato il suo Santo, rione per rione, sull’uscio di casa, sui balconi parati a festa, tra i coriandoli, i palloncini, nei crocicchi per le strade, tra i drappi e le chiese gremite, in ogni quartiere.

Una risposta bella per certi versi perfino quasi inaspettata nel suo entusiasmo, la comunità si è ritrovata in un giorno di emozione e partecipazione, per quel Santo che quasi ‘ci è venuto a trovare’ casa per casa, forte anche il valore simbolico di questa giornata.

Ed è stata tanta la partecipazione alla diretta Facebook di catanzaroinforma, che ha avuto il preciso scopo di ‘fermare’ ogni momento della processione. Sono stati in tanti a seguirla anche da fuori Catanzaro perchè rimane forte la voglia di mantenere sempre un legame con la città.