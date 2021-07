Sellia marina, due spiagge aperte agli animali

C’è spazio anche per gli animali nell’estate 2021 di Sellia marina.

E’ di poche ore fa un provvedimento della casa municipale selliese con il quale si consente agli animali di avere accesso a due fruiti tratti di spiagge: Ruggero e Donna Japica.

L’ artefatto è che l’ordinanza balneare in corso vieta l’accesso degli animali in spiaggia.

Una determinazione invisa a tanti animalisti e a diverse associazioni. Diversi sono stati gli incontri interlocutori tra il primo cittadino Francesco Mauro e sodalizi come “Anima Randagia”.

Dopo il confronto, la risoluzione definitiva: le due aree accessibili agli animali verranno indicate da apposita cartellonistica su cui verranno indicate anche le regole da seguire per quanti vogliono raggiungere la battigia insieme agli inseparabili amici a quattro zampe.