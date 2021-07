“Cronache di una morte annunciata”, i giovani di Soveria Simeri ricordano Borsellino

Ci sono storie che non meritano l’oblio. Così la pensano i ragazzi dell’ associazione “Prima o poi” che domani, inizio alle ore 21,30 in villa Faragò, ricorderanno il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta della strage di via D’ Amelio.

La manifestazione ha come tema: “ 57 giorni. Cronache di una morte annunciata” . La serata lascerà il segno grazie anche a due spettacoli teatrali “Io, Emanuela” di Emi Bianchi e ” Se fossi stato solo Paolo” di Mariarita Albanese.

Dopo i saluti istituzionali, prenderanno la parola Elvira Iaccino, coordinatrice provinciale Libera Catanzaro; Raimonda Bruno, insegnante e coordinatrice regionale “Amica Sofia”; don Giacomo Panizza, ideatore “Progetto Sud” e prete in prima linea nella lotta alla ‘ndrangheta.

Per tanti cittadini di Soveria Simeri la criminalità organizzata non è fenomeno ineluttabile.