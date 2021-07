Fsp: “Ora una giornata contro le aggressioni agli operatori in divisa”

“Mentre chiediamo che si parli anche delle troppe violenze contro gli appartenenti alle Forze dell’ordine proseguono, quasi quotidiane, le aggressioni a donne e uomini in divisa. Solo due giorni fa l’ultimo gravissimo episodio a Bolzano, dove una vice ispettore è stata colpita con un tondino di ferro, ed è riuscita a proteggersi la testa riportando così una ferita molto seria al braccio per cui sono stati necessari diversi punti di sutura. Oggi più che mai vogliamo lanciare l’idea di una giornata di sensibilizzazione contro le aggressioni agli operatori in divisa, e lo facciamo proprio domani, 19 luglio, anniversario della strage di via D’Amelio, giornata simbolo che ci ricorda le tante vittime di ogni violenza fra i servitori dello Stato”.

Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia, ricorda l’appuntamento fissato per domani, lunedì 19 luglio a Catanzaro, presso il Lido Santafè, a partire dalle ore 21, con il convegno dal titolo “Dal G8 di Genova a Roma. L’odissea delle vittime in divisa”. All’incontro, moderato dal direttore di Adnkronos, Gian Marco Chiocci, e introdotto da Giuseppe Brugnano, segretario nazionale Fsp, e Fabio Riccio, Segretario Provinciale del Nuovo Sindacato carabinieri (Nsc), parteciperanno il presidente della Regione Calabria, Antonino Spirlì; il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo; Andrea Di Lazzaro, autore del libro “Mario Placanica. Il carabiniere” e lo stesso protagonista, Placanica; gli avvocati Antonio Ludovico, Eugenio Pini, e Giorgio Carta; il presidente dell’associazione “Condivisa”, Lia Staropoli; il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Roberto Occhiuto; il deputato di Fratelli d’Italia Segretario della commissione di inchiesta sulle mafie, Wanda Ferro; l’assessore regionale all’Ambiente della Calabria, Sergio De Caprio; il Segretario generale Nsc, Massimiliano Zetti, e il Segretario generale Fsp, Mazzetti.

“Istituzioni, politica e rappresentanti delle forze dell’ordine a confronto – dice il vice presidente Fsp, Franco Maccari, a cui saranno affidate le conclusioni del convegno –, perché si porti finalmente in primo piano un tema che non riguarda un solo giorno dell’anno, né un solo evento internazionale, ma che attiene a ogni singolo giorno della nostra vita. Ogni singolo giorno in cui, è bene ricordarlo, finiscono refertati in ospedale 7 appartenenti alle Forze di polizia”.