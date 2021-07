Pioggia e strade viscide nella domenica catanzarese. Diversi incidenti (non gravi)

Diversi incidenti stradali fortunatamente non gravi sono stati segnalati nelle ultime ore nel territorio catanzarese.

E’ una conseguenza indiretta del maltempo che sta colpendo la città in questa domenica. Dal primo pomeriggio scrosci di pioggia hanno reso viscida la sede stradale.

Due sinistri sono in particolare avvenuti sulla Ss 280 in direzione Catanzaro e su viale De Filippis. In entrambi i casi si è trattato di incidenti autonomi che hanno coinvolto altrettante autovetture. Qualche disagio al traffico ma nessun ferito grave. Sul posto polizia stradale in entrambi i casi.