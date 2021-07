Tamponamento su via Lucrezia della Valle. Ferita la conducente di una utilitaria

Una persona è rimasta ferita questa sera in un incidente che si è verificato su viale Lucrezia della Valle a Catanzaro all’altezza dell’incrocio per via Fares (rione Molè).

Coinvolte due autovetture: una Wolkswagen e una utilitaria.

La persona infortunata è la conducente proprio di quest’ultima. Sul posto Carabinieri. Contenuti i disagi al traffico, ovviamente scarso in questa fascia oraria.