Una carcassa di cinghiale sulla spiaggia in località Giovino. Disagio dei bagnanti

Si moltiplicano le segnalazioni di cinghiali in tutto il territorio catanzarese e della provincia. L’ultimo in ordine di tempo riguarda la carcasse di un esemplare di questa specie ritrovato questo pomeriggio sulla spiaggia in località Giovino a Catanzaro.

Secondo quanto si è potuto apprendere sono stati due turisti locali ad avvistarlo e ad avvisare Vigili del Fuoco e Guardia Costiera.

Non sono mancati momenti di confusione sulla procedura da seguire per rimuoverlo in riferimento a tempi e competenza. Sul posto anche i Carabinieri.