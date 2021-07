“Addio Salvatore, la tua morte una sconfitta per l’intera comunità”

La tragedia che ha travolto Salvatore, 60enne senza fissa dimora trovato morto in un casolare nel quartiere Giovino questa mattina. Tra i messaggi di cordoglio quella di una volontaria che su Facebook gli dedica un commosso ricordo. In un video racconta le condizioni precarie in cui viveva.

Ciao Salvatore, ho letto sul giornale che sei stato trovato morto.. a Giovino, con il volto tumefatto. Più guardavo le iniziali, più non volevo pensare fossi tu. Oggi la tua morte è una sconfitta per l’intera comunità. Avevi l’età di mio papà e ricordo che quando me lo dicesti scoppiai a piangere; non riuscivo a concepire che un uomo nel 2020 potesse vivere una vita senza scopo e dignità. Ho cercato di stimolare e sollecitare chiunque avesse gli strumenti per cambiare le sorti della tua esistenza, ma purtroppo nessuno come sai, ci ha ascoltati. Oggi chissà se qualcuno che aveva ascoltato questa nostra chiacchierata, ci ripenserà. Mi auguro che la tua storia possa insegnarci a mettere da parte l’indifferenza ed il menefreghismo con cui viviamo le nostre passeggere,materiali ed ingannevoli vite terrene. Buon viaggio”