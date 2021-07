Disinfestazione anti alare, questa notte nuovo intervento in alcune zone di Catanzaro

Prosegue il programma di disinfestazione anti-alare su tutto il territorio comunale, predisposto dal settore ambiente di Palazzo de Nobili ed effettuato dalla Sieco. Questa notte – si legge in un comunicato di Palazzo De Nobili – tra lunedi 19 e martedì 2o luglio, dalla mezzanotte alle 6, l’intervento interesserà i quartieri della zona nord-ovest della città: Sant’Elia, Piterà, Visconte, Pontegrande, Bambinello Gesù, Pontepiccolo, Catanzaro Nord, Stadio, Siano, Santa Domenica, Janò, Rione De Filippis, Materdomini, Gagliano. Sarà raggiunta anche l’area interna del cortile del Complesso Polifunzionale Polizia di Stato in Via Barlaam da Seminara.



Il servizio verrà effettuato mediante l’impiego di un autocarro allestito con pianale attrezzato con impianto di nebulizzazione a lunga gittata e con l’ausilio di un operatore, con nebulizzatore pompa a spalla, per le vie non facilmente raggiungibili. Per garantire l’efficacia nel tempo degli interventi, si raccomanda a tutti i residenti di eliminare, per quanto possibile, la formazione di ristagni di acqua e accumuli d’immondizie all’interno e nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni.



FInoltre, precauzionalmente, si invita a: tenere le finestre chiuse; tenere gli animali domestici nelle proprie abitazioni; non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno 2 ore; evitare di stendere biancheria; coprire adeguatamente le derrate alimentari e piantagioni ortofrutticole, evitandone comunque il consumo senza il dovuto lavaggio nelle 48 ore successive al trattamento.