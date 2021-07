Pentone, presentazione del Cammino Basiliano

Dai selciati agli scollinamenti, dal panorama ai ruderi , dal santuario di Termine al suggestivo borgo: Pentone mette in vetrina i suoi gioielli.

Lo fara’ giovedì prossimo, 22 luglio 2021, alle ore 20 piazza Lea Garofalo, con la presentazione del Cammino Basiliano, vale a dire 900 chilometri di storia, paesaggi e tradizioni di cui Pentone è parte integrante con due tappe.

In agenda, i saluti del primo cittadino Vincenzo Marino che ha fortemente voluto che l’itinerario includesse Pentone. Interverranno anche : Carmine Lupia, presidente Cammino basiliano; Marco Garcea, referente tappa da villaggio Mancuso a Pentone; l’ archeologo, originario di Pentone, Francesco Cuteri, sempre in prima linea nella valorizzazione della Calabria antica come scrigno di preziose vestigia.