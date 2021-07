Perdita idrica in via Boccioni, “il Comune intervenga in modo risolutivo”

“Era il 7 maggio 2021 quando segnalavo pubblicamente che in via Umberto Boccioni, quartiere Piano Casa, l’Amministrazione comunale aveva rattoppato come sempre alla meno peggio, ma non risolto un serio problema che generava pericolo per la viabilità veicolare e pedonale. Ebbene a distanza di oltre due mesi la perdita idrica esiste e persiste”. E’ quanto afferma in una nota Benito Santise, delegato dell’associazione “I quartieri”.

“Il Settore Gestione del Territorio comunale – prosegue Santise – ha pensato bene di riparare l’asfalto con del semplice cemento, che certamente non garantisce la dovuta e corretta durata e tenuta al manto stradale, quelli che si definiscono interventi a regola d’arte. Ci auguriamo quindi che l’assessore Franco Longo, tra una campagna elettorale e l’altra, si dia una spronata affinché si intervenga in modo risolutivo ed in sicurezza per i cittadini residenti in via Umberto Boccioni del quartiere Piano Casa”.

“Rivolgendomi al sindaco Sergio Abramo – conclude il rappresentante dell’associazione – lo esorto a far sì che le dovute risposte ai cittadini siano rese doverosamente e tempestivamente. Si interrompa l’andazzo che vede attualmente questa Amministrazione fare solo campagna elettorale trasformando, troppo spesso, i diritti dei cittadini come favori. Tutto ciò non è più tollerabile da parte dei cittadini onesti”.