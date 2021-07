Prendere esempio da chi era esempio. Sit in per ricordare il giudice Borsellino

“Segui l’esempio per essere esempio”. Questo il testo dello striscione esposto dai partecipanti al sit in organizzato dal Fdi e Gioventù nazionale Catanzaro nel 29esimo anniversario dell’attentato che ha Palermo uccise il giudice Borsellino e gli agenti della scorta a via D’Amelio.

Alla manifestazione, che si è svolta sul lungomare nel quartiere Lido di Catanzaro ha aderito anche Fsp sindacato di polizia.

“Abbiamo il compito, che nasce dal sangue versato da magistrati e colleghi, di raccogliere il testimone della storia e porgerlo soprattutto a chi in quegli anni non era ancora nato. Il nostro imperativo etico è quello di strutturare nelle nuove generazioni il senso eterno del servizio alla Patria e quello fondante di ogni società che si sostanzia nel porre l’argine, con tutta la propria persona, ad ogni forma di sopruso della delinquenza mafiosa e terroristica” aveva scritto in una nota stampa il segretario Rocco Morelli per presentare l’appuntamento.