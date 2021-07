Processo Basso Profilo, sono 48 i rinviati a giudizio con rito ordinario. Ecco i nomi

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro Simona Manna ha rinviato a giudizio 48 presone nell’ambito del processo in rito ordinario (29 hanno optato per l’abbreviato) dell’operazione Basso Profilo che a gennaio scorso coinvolse imprenditori, politici e anche qualche esponente delle Forze dell’Ordine individuando presunti collegamenti con le cosche di ndrangheta crotonesi. Tra i soggetti che dovranno essere giudicati tra gli altri Tommaso e Saverio Brutto padre e figlio amministratori rispettivamente di Catanzaro e Simeri Crichi e l’imprenditore Antonio Gallo. Nell’indagine è coinvolto anche l’assessore regionale Francesco Talarico che sarà giudicato con il rito abbreviato. Ecco intanto i nomi dei rinviati a giudizio con il rito ordinario.

Antonio Gallo, Glenda Giglio,Enrik Baci; Antonio Santo Bagnato; Umberto Gigliotta; Odeta Hasaj; Giuseppe La Bernarda; Giuseppe Lamanna; Andrea Leone; Francesco Le Rose; Roberto Mari; Ieso Marinaro; Giovanni Mazzei; Antonio Melino; Liberato Giuseppe Paciullo; Daniela Paonessa; Rosita Pazieva; Raffaele Posca; Andrea Rosa; Umberto Rotundo; Rolando Russo; Giovanni Lorenzo Servidio; Maurizio Silipo; Maria Teresa Sinopoli; Giorgia Sollecchia; Tommaso Stranges; Rosa Talarico; Matteo Tarantino; Luca Torcia; Rosa Torcia; Alberto Zavatta e Claudio Zavatta Elena Banu; Tommaso Brutto; Saverio Brutto; Maria Rosaria Caliò; Eliodoro Carduccelli; Ilenzia Cerenzia; Nicola Cirillo; Ercole D’Alessandro; Luciano D’Alessandro; Vincenzo De Luca; Antonella Drosi; Valerio Antonio Drosi; Mario Esposito; Santo Faldella; Antonello Formica; Francesco Gallo.

Si tornerà in aula il prossimo 1 ottobre.