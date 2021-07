Ritrovato cadavere a Giovino

Il corpo privo di vita di un uomo, un senzatetto, S.C., di circa 60 anni, è stato ritrovato all’interno di un fabbricato in costruzione in località Giovino, nei pressi della chiesa di Santa Teresa. Non sono ancora chiare le cause del decesso. Il cadavere presenterebbe il volto tumefatto.

Sul posto per le indagini del caso le Volanti della Questura di Catanzaro e i poliziotti del Commissariato di Lido. Si attende l’arrivo del medico legale.