Festeggiamenti Santa Maria di Porto Salvo: ritorna la tradizionale processione a mare

Ritorna la tradizionale processione a mare ed è anche fissato l’appuntamento con lo spettacolo dei fuochi d’artificio di mezzanotte in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Maria di Porto Salvo. E mentre si attende con ansia domenica 25 luglio per poter assistere agli eventi, seppur con la massima attenzione e nel pieno rispetto della normativa anti-covid 19, la comunità di Don Rino Grillo si sta preparando ai festeggiamenti in onore di Maria con una serie di appuntamenti culturali e di preghiera.

“Abbiamo organizzato la novena guardando a Maria come stella del mare e del mattino – ha spiegato Don Rino – l’intento è quello di dare un contenuto profondo ai festeggiamenti con un taglio spirituale, ma anche culturale.” Tanti, infatti, gli appuntamenti che hanno coinvolto e coinvolgeranno la comunità nei prossimi giorni: dalla veglia mariana, al rosario meditato, dall’incontro con i giovani ai momenti di musica alternata alla preghiera, fino ad un importante incontro di teologia orientale. Tanti momenti di riflessione e di svago per vivere in comunità sotto lo sguardo di Maria.

“Ci sono tante belle occasioni di incontro e scambio che stiamo portando avanti per fare crescere la nostra comunità – ha proseguito il parroco – sono contento della partecipazione che sto registrando; a causa della pandemia è stato tutto un po’ complicato, ma senza gravare su nessuno abbiamo voluto ugualmente organizzare qualcosa di semplice ma ricca di contenuto.”

Il tutto è stato preparato nel pieno rispetto della normativa e tutti gli eventi sono stati pensati in modo tale da non creare assembramenti: proprio per questo motivo, per la processione a mare di domenica, la statua di Maria salperà e farà rientro nel porto, dopo aver percorso la costa come di consueto, mentre la processione per le vie del quartiere prevista per sabato 24 verrà fatta senza il corteo dei fedeli. Tra gli altri appuntamenti ancora in programma, ricordiamo la celebrazione della Santa messa in riva al mare (nei pressi dell’Ancora), di venerdì 23 alle ore 21.00.